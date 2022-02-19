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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Ростовскую область прибыли около 36 тысяч беженцев из Донбасса

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Эрик Романенко/ТАСС

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в Ростовскую область прибыли из Донбасса около 36 тысяч человек из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на 12.00 мск, ориентировочно, в Ростовскую область из ДНР и ЛНР прибыли 36 тысяч человек», — сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию граждан, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

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