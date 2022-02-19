Роспотребнадзор предложил отказаться от размещения беженцев в туристических регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном предложила не размещать беженцев из Донбасса в Краснодарском крае из-за начала отпускного сезона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если это [точки размещения] может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — сказала Попова.

Она также добавила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Ростовской области после прибытия беженцев остается прежней, у новоприбывших не выявлено инфекции.

Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения, в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин поручил организовать в Ростовской области прием беженцев, а также подписал указ о выделении им по 10 тысяч рублей.