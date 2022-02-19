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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Басурин назвал виновных во взрыве Васильевской насосной станции

Басурин: взрыв Васильевской насосной станции является диверсией «Правого сектора»**

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции является диверсией «Правого сектора» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

По его данным, 19 февраля около 6.00 группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты «Правого сектора» атаковала трансформаторную подстанцию станции в населенном пункте Васильевка. В результате работа насосной станции первого подъема ЮДВ была остановлена, что создало угрозу водоснабжению пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

Под угрозой отключения водоснабжения оказались 40 населенных пунктов, уточнил Басурин.

Днем ранее в ДНР заявили, что Украина предприняла три попытки диверсии в Донбассе — в населенных пунктах Еленовка и Горловка. Также в Народной милиции подтвердили, что в центре Донецка был взорван автомобиль, принадлежащий главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Он не пострадал.

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Кризис на Украине
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