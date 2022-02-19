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В Архангельске учительница чуть не задушила ученика, пытаясь разнять дерущихся

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УМВД

В Архангельске на видео попал конфликт между учительницей и учеником, запись с камеры наблюдения опубликовал адвокат семьи ребенка, передает «Курьер.Среда».

Выяснилось, что между учениками произошла ссора, и, пытаясь их разнять, учительница схватила одного из мальчиков за шиворот и вытолкала в коридор. При этом педагог говорила, что задушит мальчика. На видео женщина трясла школьника, а он, по словам юриста, отбивался от нее, так как задыхался и даже терял на несколько секунд сознание — ребенок носил крестик и от действий учительницы на его шее остались порезы и гематомы.

Инцидент произошел в прошлом году. В настоящее время родители мальчика инициировали разбирательство и обратились в суд. Заседание назначено на 24 февраля.

В 2018 году этот же школьник был признан потерпевшим по делу о переломе позвоночника: тогда повреждения ему нанес учитель физкультуры.

Ранее стало известно, что в Иркутской области произошел конфликт между школьником и учителем ОБЖ. На видео попало, как учитель оскорблял ребенка с использованием ненормативной лексики и ударил его по голове.

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