В Росгвардии заявили об ужесточении правил получения разрешения на оружие

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы (ЦЛРР) Вадим Медведев заявил, что правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщает ТАСС.

«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», — рассказал Медведев.

Он подчеркнул, что основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

По словам Медведева, Росгвардия также получит возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медицинского освидетельствования.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия.