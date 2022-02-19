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В Росгвардии заявили об ужесточении правил получения разрешения на оружие

Начальник ЦЛРР Медведев: с 1 марта в России ужесточаются правила получения разрешения на оружие

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы (ЦЛРР) Вадим Медведев заявил, что правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщает ТАСС.

«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», — рассказал Медведев.

Он подчеркнул, что основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

По словам Медведева, Росгвардия также получит возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медицинского освидетельствования.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия.

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