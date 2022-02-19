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Юрист рассказал о штрафах для россиян за переделку балконов

Юрист Воробьев: до 2,5 тыс рублей могут получить граждане за самовольную перепланировку квартиры

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал, что от 1500 до 2500 рублей могут получить граждане за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности, остекление балкона. Об этом сообщает URA.RU.

«Согласно статье 7.21 КоАП РФ, если произошло самовольное переустройство или перепланировка помещения, то гражданам может грозить штраф до 1500, 2500 рублей. Это может произойти в том случае, если были затронуты несущие стены, элементы конструкции, которые влияют на собственников других квартир, межпотолочные перекрытия. Порой конструкцией может не предусматриваться остекление, либо если дом находится в историческом центре. Может пагубно сказаться на системе отопления других квартир, если балкон незаконно совместили с залом», — рассказал адвокат.

По словам руководителя департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексея Силантьева, на рынке недвижимости незаконные перепланировки не сказываются, пока в массовом порядке не начнут требовать принудительно заставлять их исправить.

Ранее в Минстрое объяснили ситуацию со штрафами при остеклении балконов. В ведомстве рассказали, что подобные штрафы не являются нововведением, они существовали и прежде.

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