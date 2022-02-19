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Россиян предупредили о риске смерти при постковидном синдроме

Иммунолог Крюков: после перенесенного COVID-19 повышается риск смерти из-за инфаркта

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что после перенесенного коронавируса, даже у не имевшего проблем с сердцем человека, повышается риск смерти из-за инфаркта или инсульта. Об этом сообщает URA.RU.

«Среди постковида, который не весь смертельный, 25-30% случаев — это серьезный постковид. Проявления заметные для людей именно с точки зрения жизни, прогнозов по продолжительности жизни, я думаю, что как минимум треть, а может и больше от всего постковида. И вот как раз если их не лечить, то, во-первых, качество жизни страдает, а с этим и продуктивность. И, конечно, риски смерти, в том числе. Мы видим, что по инсультам, инфарктам там очень резко повышаются такие риски даже у людей, которые раньше не имели проблем», — рассказал иммунолог.

Он отметил, что уже наблюдались случаи, когда люди умирали от последствий COVID-19, но в статистику смертей по коронавирусу они не попали.

Ранее стало известно, что большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с проявлениями постковидных синдромом, однако 80% из них игнорировали их и не стали обращаться за медицинской помощью.

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