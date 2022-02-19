В Роспотребнадзоре рассказали о запасах вакцины от COVID-19 для беженцев из Донбасса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что запасов вакцины от коронавируса как в Ростовской области, так и на федеральном уровне достаточно для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы вакцинировать, мы с министром еще раз обсудим. Запаса вакцины достаточно и в Ростовской области, запас достаточный на федеральных базах, так что мы это обеспечим мгновенно», — рассказала Попова.

Ранее она отметила, что ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в России.

До этого врио главы МЧС России Александр Чуприян потребовал на оперативном совещании не затягивать с выплатами беженцам из Донбасса и начать их в течение суток.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».