Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина не имеет отношения к взрыву на газопроводе в Луганске

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей станице в Facebook заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к недавнему к взрыву на газопроводе в Луганске.

«Украина, к сожалению, после вторжения российских войск в 2014 году, давно потеряла контроль над этим газопроводом», — написал он. Таким образом, по его словам, газопровод не используется для транзита газа на Украину.

В ночь на 19 февраля в Луганске произошел мощный взрыв на газопроводе «Дружба», через некоторое время произошел второй взрыв. Причины инцидентов пока неясны.

В пресс-службе «Луганскгаза» вскоре подтвердили, что в городе действительно было два взрыва, и назвали их причиной диверсию. МЧС ЛНР удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в Луганске в ночь на субботу произошло не менее трех взрывов газопровода.