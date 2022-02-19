В Луганске заявили, что причиной двух взрывов в городе была диверсия

В пресс-службе «Луганскгаза» подтвердили, что в городе действительно было два взрыва, и назвали их причиной диверсию. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

«Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия», — заявила гендиректор компании Татьяна Богородько.

МЧС ЛНР удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб и правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются.

В ночь на 19 февраля в Луганске произошел мощный взрыв на газопроводе «Дружба», через некоторое время произошел второй взрыв. Аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о пожаре.

Ранее мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка. Взрывную волну слышал весь город.