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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МЧС ДНР Кострубицкий: республика планирует эвакуировать от 500 до 700 тыс. человек

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует эвакуировать от 500 тысяч до 700 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ориентировочно, цифра по эвакуации - это от 500 до 700 тысяч населения», — заявил он во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Ранее в Луганске произошел мощный взрыв, по предварительным данным, на газопроводе «Дружба».

Эвакуацию объявили сегодня, 18 февраля, главы республик. Они объяснили вывоз жителей подготовкой вооруженными силами Украины наступательной операции. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев не собирается восстанавливать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей силой.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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