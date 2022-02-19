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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Еще один взрыв произошел в Луганске

РИА «Новости»: еще один взрыв произошел в Луганске

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Еще один взрыв прогремел в Луганске. Об этом сообщает корреспондент РИА РИА «Новости».

В ночь на субботу в Луганске прогремел сильный взрыв. Как передавал корреспондент РИА Новости, газопровод «Дружба» горит в Луганске после мощного взрыва.

«Луганскгаз» сообщил, что аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о пожаре.

Ранее в Луганске произошел мощный взрыв, по предварительным данным, на газопроводе «Дружба».

С места событий появляются фотографии и видео с разных ракурсов, отснятые с разных концов города. Как передает Луганский информационный центр, жители северо-востока Луганска наблюдают зарево в районе завода «Горизонт».

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

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