В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли Докучаевск

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило в Telegram, что украинские силовики обстреляли Докучаевск.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:05 - н.п. Бугас - н.п. Докучаевск», — говорится в сообщении. Отмечается, что выпущено 40 гранат из АГС.

Ранее мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка. По данным агентства, на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.

Народная милиция ДНР подтвердила агентству взрыв в центре Донецка — на парковке у дома правительства был взорван автомобиль. По предварительным данным, он произошел около 19:00.

18 февраля главы ЛНР и ДНР объявили эвакуацию объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».