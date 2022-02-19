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Пробка из жителей ДНР, желающих попасть в Россию, растянулась на 22 км

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Пробка из жителей ДНР, желающих попасть в Россию, растянулась на 22 километра на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Со стороны республики у пункта пропуска пробка на 22 км», — отметил очевидец.

Пока что выехать из ДНР «могут только женщины, дети и мужчины старше 60 лет», добавил он.

Ранее сообщалось, что первые автобусы с жителями Донбасса, которых эвакуируют власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибыли в Ростовскую область. По данным МЧС, в Россию прибыло более 80 автобусов из Донбасса.

Как сообщили в МЧС, в Ростовскую область в настоящее время направляются временно исполняющий обязанности главы ведомства Александр Чуприян, глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

Главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию гражданского населения 18 февраля. Такую необходимость в республиках объяснили наступательной операцией, которую якобы готовят украинские военные.

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