Мужчина отключил интернет во всем городе, чтобы его дети делали уроки

Жителю Франции грозит тюремное заключение за то, что он отключил интернет во всем городе, сообщает New York Post. Мужчина сделал это из-за того, что его дети проводили слишком много времени за компьютером и в соцсетях.

По информации СМИ, инцидент произошел в городе Мессанж. Мужчина, чье имя не сообщается, разозлился, что его дети не делают домашнее задание, а сидят в соцсетях и играют в компьютер, поэтому решил перекрыть им доступ в интернет.

Мужчина купил специальную «глушилку», блокирующую в доме выход в сеть. Однако он не знал, что устройство лишило интернета не только его детей, но и всех жителей города.

После жалобы жителей специалисты установили источник блокировки. По законам Франции подобные «глушилки», которые установил мужчина, запрещены, поэтому в отношении отца возбудили уголовное дело.

Французу грозит штраф в размере до €30 тыс. и лишение свободы на срок до шести месяцев.

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