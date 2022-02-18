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Мужчина отключил интернет во всем городе, чтобы его дети делали уроки

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Жителю Франции грозит тюремное заключение за то, что он отключил интернет во всем городе, сообщает New York Post. Мужчина сделал это из-за того, что его дети проводили слишком много времени за компьютером и в соцсетях.

По информации СМИ, инцидент произошел в городе Мессанж. Мужчина, чье имя не сообщается, разозлился, что его дети не делают домашнее задание, а сидят в соцсетях и играют в компьютер, поэтому решил перекрыть им доступ в интернет.

Мужчина купил специальную «глушилку», блокирующую в доме выход в сеть. Однако он не знал, что устройство лишило интернета не только его детей, но и всех жителей города.

После жалобы жителей специалисты установили источник блокировки. По законам Франции подобные «глушилки», которые установил мужчина, запрещены, поэтому в отношении отца возбудили уголовное дело.

Французу грозит штраф в размере до €30 тыс. и лишение свободы на срок до шести месяцев.

Ранее хакер из США в одиночку отключил интернет в Северной Корее.

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