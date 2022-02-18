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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Ростовскую область прибыли первые автобусы с донбасскими беженцами

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Первые автобусы с жителями Донбасса, которых эвакуируют власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибыли в Ростовскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказывает находящийся на пункте пропуска в Матвеевом Кургане корреспондент агентства, границу пересек автобус «с донецкими желтыми номерами», который сопровождала машина со спецсигналами.

По данным МЧС, в Россию прибыло более 80 автобусов из Донбасса, добавляет ТАСС

Как сообщили в МЧС, в Ростовскую область в настоящее время направляются временно исполняющий обязанности главы ведомства Александр Чуприян, глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава. Об этом сообщается на сайте МЧС.

«По поручению президента РФ В.В.Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан Донецкой и Луганской Республик. Специалистами МЧС России уже проведена предварительная оценка ситуации. Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью», — говорится в пресс-релизе.

Главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию гражданского населения сегодня, 18 февраля. Такую необходимость в республиках объяснили наступательной операцией, которую якобы готовят украинские военные. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Впоследствии подготовку наступления опроверг главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Аналогичное заявление сделал секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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