На кладбище Уфы подрались заведующий и ритуальщица

В Уфе руководитель агентства ритуальных услуг Ксения Богословская и заведующий кладбищем Олег Иевлев подрались на глазах у свидетелей. Об этом сообщает портал Ufa1.Ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Инцидент произошел на Южном кладбище из-за места для захоронения. Богословская хотела выкопать яму, а завкладбища попытался ей помешать — в итоге, женщина напала на противника с лопатой.

Иевлев был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. В администрации пояснили, что ритуальщице место на кладбище не предоставлялось.

При этом выяснилось, что те же сотрудники ритуального агенства напали на заведующую Северным кладбищем 2 февраля.

«По фактам нападений 2 и 18 февраля на должных лиц при исполнении материалы переданы в правоохранительные органы. В интересах следствия обстоятельства дела не подлежат разглашению. Нападавшие же, не получив никаких телесных повреждений, распространяют информацию с версией, обратной произошедшему. Поэтому до расследования правоохранительными органами и решения суда любые измышления и суждения неуместны», — рассказал начальник пресс-службы мэрии Талгат Зайнуллин.