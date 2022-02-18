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В колонии нашли тело насиловавшего школьниц депутата

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В тюремной больнице в Свердловской области был найден мертвым экс-депутат Байкаловского сельского поселения 70-летний Владимир Барыкин. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

«18 февраля 2022 года в спальном помещении одного из отделений медико-санитарной части было обнаружено тело указанного осужденного. Медики проводили реанимационные действия, но осужденный был уже мертв. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Проводится служебная проверка. Необходимая информация передана в Следственный отдел Верх-Исетского района Следственного управления СКР по Свердловской области», — уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Барыкин был осужден за изнасилование несовершеннолетних, в том числе лица, не достигшего 14 лет. 11 февраля 2022 года Ирбитский районный суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Он осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере пассажирский перевозок. Кроме того, с 2005 по 2021 год Барыкин был депутатом Думы Байкаловского сельского поселения.

Ранее сообщалось, что депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребенка.

Его обвиняют в том, что при общении с 11-летним ребенком он демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении.

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