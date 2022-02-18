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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин поручил оказать материальную помощь беженцам из Донбасса

Путин распорядился выплатить донбасским беженцам по 10 тыс. рублей

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил срочно выплатить каждому эвакуированному из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей 10 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Соответствующее поручение уже получили в правительстве.

Кроме того, за экстренной помощью в федеральный центр обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев — в этом регионе будут размещены донбасские беженцы.

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — рассказал Песков.

Ранее главы ДНР и ЛНБ заявили о начале эвакуации населения в Россию на фоне усиления группировки украинской армии вблизи линии соприкосновения.

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