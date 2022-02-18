В ЛНР эвакуируют детские дома и школы в Россию

Глава минобразования ЛНР Андрей Лустенко заявил, что детские дома и школы-интернаты республики эвакуируют в Россию. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, для властей республики безопасность детей всегда была в приоритете.

«Именно поэтому сейчас учебный процесс во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки. Все, что будет упущено, мы сможем наверстать позже за счет интенсификации учебного процесса», — сказал он.

Эвакуацию помогут организовать МЧС и МВД республики, добавил он.

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики отвергли предложения Киева о проведении заседания контактной группы. Об этом журналистам сообщили глава МИД ДНР Наталья Никонорова и ее коллега из ЛНР Владислав Дейнего.

По их словам, Украина «нагнетает информационную истерию», заявляя об агрессии республик, после чего предлагает встречу, не собираясь принимать мер по предотвращению огня.