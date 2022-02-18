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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ДНР начали эвакуацию населения в Россию

Пушилин: ДНР эвакуирует население в Ростовскую область

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о начале эвакуации населения Донбасса в Россию из-за угрозы нападения украинской армии. Обращение главы ДНР опубликовано в Youtube.

«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление и реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства, <...> с сегодняшнего дня, 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат дети, женщины и люди пожилого возраста», — сказал он.

Пушилин отметил, что вооруженные силы ДНР смогут защитить гражданское население и инфраструктуру. Однако обстрелы населенных пунктов представляют угрозу для жителей республики.

По его словам, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание вооруженными силами Украины количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Глава ДНР добавил, что эвакуация согласована с российскими властями — «в Ростовской области готовы места для приема и размещения наших граждан».

Ранее Пушилин назвал численность украинской группировки в Донбассе.

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