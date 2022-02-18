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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Отец Зеленского выругался в ответ на вопрос об отъезде с Украины

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Александр Зеленский, отец украинского президента Владимира Зеленского, во время беседы со «Страной.ua» нецензурно выругался в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что он и его супруга уехали с Украины из-за возможного «вторжения» России.

«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, [нечего] делать», — такую позицию высказал Александр Семенович.

До этого сам Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что его семья улетела с Украины. Он объяснил, что глава государства и его семья должны демонстрировать пример того, как нужно себя вести в нелегкое время.

Ранее президент объявил о начале «марафона единения» и отметил, что украинцев объединяет желание жить в мире.

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