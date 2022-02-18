Суд в Праге разрешил выдать россиянина Украине

Городской суд Праги постановил, что российский гражданин Александр Франчетти может быть выдан украинским властям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Адама Венига.

«Горсуд Праги на своем заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину», — сказал он.

Адвокат россиянина Денис Кашицын заявил журналистам, что Франчетти будет подавать апелляцию для пересмотра вердикта в Верховном суде Чехии. Однако окончательное решение будет принимать министр юстиции страны Павел Блажек.

На Украине Франчетти называют одним из участников событий в Крыму, приведших к присоединению полуострова к России.

Ранее Франчетти написал письмо чешскому президенту Милошу Земану, в котором заявил о безосновательности обвинений, выдвинутых украинскими властями.