Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В США назвали лучшие автомобили 2022 года 16:56
Брату Навального заменили условный срок на реальный 16:55
Людмила Артемьева объяснила, почему ее героини почти нет в новых «Сватах» 16:51
Российские пары уступают китайцам по итогам короткой программы на Олимпиаде 16:49
В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 16:46
NASA объявило конкурс на ночную посадку на Луну 16:44
В ДНР начали эвакуацию населения в Россию 16:43
Китайская пара установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022 16:38
Отец Зеленского выругался в ответ на вопрос об отъезде с Украины 16:35
В Минспорта разъяснили награждение Валиевой государственной наградой 16:32

Суд в Праге разрешил выдать россиянина Украине

Пражский суд одобрил выдачу россиянина Франчетти на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видео/РИА «Новости»

Городской суд Праги постановил, что российский гражданин Александр Франчетти может быть выдан украинским властям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Адама Венига.

«Горсуд Праги на своем заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину», — сказал он.

Адвокат россиянина Денис Кашицын заявил журналистам, что Франчетти будет подавать апелляцию для пересмотра вердикта в Верховном суде Чехии. Однако окончательное решение будет принимать министр юстиции страны Павел Блажек.

На Украине Франчетти называют одним из участников событий в Крыму, приведших к присоединению полуострова к России.

Ранее Франчетти написал письмо чешскому президенту Милошу Земану, в котором заявил о безосновательности обвинений, выдвинутых украинскими властями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть