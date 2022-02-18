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Бабушка сделала одинаковую татуировку с внучкой на свое 90-летие

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christinaam13/TikTok

Жительница США привела свою бабушку в тату-салон, чтобы сделать с ней одинаковые татуировки на ее 90-летие, пишет Daily Mail.

Американка по имени Кристина и ее бабушка решили сделать одинаковые татуировки — спящих ангелов. Выбрав тату-салон, женщины пришли на сеанс к мастеру, тем более повод у них был — пенсионерке в этот день исполнилось 90 лет.

За происходящим наблюдал дед Кристины, который явно был недоволен, что его супруга решилась на этот шаг. Пока женщины улыбались в камеру, мужчина сидел с хмурым лицом.

@christinaam13 Happy 90th Grandma #fyp #matchingtattoos Love Grows (Where My Rosemary Goes) - Edison Lighthouse

Впрочем, поступком бабушки восхитились многие пользователи сети. Зрители решили: татуировка — отличный подарок на 90-летие.

«Это, наверно, самая милая вещь, которую я когда-либо видел», — написал один из подписчиков.

Ранее неудачная татуировка с енотом из «Стражей Галактики» рассмешила британку.

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