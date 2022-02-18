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Мужчина получил пожизненный срок за убийство, совершенное в 1976 году

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TAMI CHAPPELL/REUTERS

Американец Угвин Колман из Северной Каролины приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство, совершенное в 1976 году. Об этом сообщает Yahoo News.

Колман изнасиловал, избил и задушил Элизабет Энн Хоуэлл Вилсон, напав на свою жертву после того, как она отработала свою смену на текстильном предприятии.

Преступление, которое уже более трех десятков лет считалось «холодным делом» было раскрыто благодаря ДНК-технологиям. В ходе следствия было выявлено, что ДНК Колмана совпадает с ДНК, которое было обнаружено на месте преступления.

Осужденный в ходе судебного разбирательства признал свою вину.

Подать прошение об условно-досрочном освобождении Колман, которому исполнилось 66 лет, сможет через девять лет.

Ранее »Газета.Ru» писала о том, как американская полиция научилась раскрывать преступления с помощью игральных карт.

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