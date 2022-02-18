Подозреваемые в убийстве туриста из Москвы в КЧР сдались полиции

Подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкессии позвонил в полицию и признался в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Абдуллах Бостанов заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам убитого. Кроме того, в полицию явился и его подельник — Руслан Узденов, у которого на лице были видны признаки побоев. Узденов рассказал, что московские туристы побили его.

По словам подозреваемых, конфликт начался после того, как они сделали замечание туристу, который решил сходить в туалет на обочине дороги. «Мы ему сказали, что он же не будет так себя при своей матери вести, а он сказал, что будет», — сказал Узденов.

В Карачаево-Черкесии погиб байкер из Москвы Олег Албегов по кличке Куджик. Он приехал в регион отдохнуть с друзьями. По дороге из аэропорта туристы притормозили на обочине, чтобы справить нужду. Рядом неожиданно остановилась «Лада», из нее вышли агрессивно настроенные кавказцы, которым не понравилось такое поведение. Ссора переросла в драку, один из зачинщиков ударил москвича ножом, после чего нападавшие сбежали с места происшествия.