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Синоптик предупредил о череде суперциклонов в Европейской России

Вильфанд: жителей Европейской России ждет череда суперциклонов и снижение давления

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о трех суперциклонах подряд. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — рассказал метеоролог.

По его словам, череда циклонов связана с наблюдаемой с начала года активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов. Вильфанд пояснил, что к западу от Исландии расположена Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — теплый Гольфстрим, и это различие температур создает условия для образования циклонов.

Синоптик рассказал, что в центре Европейской России в ближайшее время сохранится апрельская температура. В конце недели будет около +5°C, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до 0°C.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на города России, так в субботу, 19 февраля, в Калининграде порывы ветра достигнут 30 м/с.

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