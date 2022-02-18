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Биолог рассказала о появлении ложных симптомов коронавируса у человека

Биолог Баранова: ложные симптомы коронавируса могут возникнуть из-за тревожности

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Коронавирус вызывает у человека тревожность, которая может вызвать психосоматические симптомы якобы указывающие на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова, передает Ura.ru.

По ее словам, существует два вида такой тревожности. Первый связан с волнениями из-за пандемии, второй — это когда человек начинает нервничать из-за «воздействия COVID-19 на мозг».

«Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то еще, и это все в нормальном фенотипе», — поделилась Баранова.

Эксперт добавила, что из-за воспаления и нейровоспаления при COVID-19 часть процессов в организме заболевшего может обостряться. Они восстанавливаются после выздоровления, что влияет на улучшение состояния человека.

Ранее сообщалось, что большинство россиян игнорирует проявления постковидных синдромов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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