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В Великобритании готовятся к буре, которая может стать самой сильной за 30 лет

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JontyFairless/Twitter

В пятницу, 18 февраля, на Великобританию, по прогнозам, должна обрушиться буря «Юнис». Власти готовятся к стихии, пишет газета The Daily Telegraph. По ее данным, речь может идти о сильнейшей за более чем 30 лет непогоде.

Максимальный, красный уровень опасности объявлен в графствах Девоншир и Корнуолл, а также на южном побережье Уэльса.

Власти назвали высокими риски связанные с угрозой жизни людей, ущербом объектам инфраструктуры, вероятностью перебоев в электроснабжении и работе общественного транспорта.

Скорость ветра может превысить 140 км/ час.

Местным жителям рекомендуют оставаться дома. В Уэльсе закрылись школы, движение поездов остановили.

По все Англии объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что британские океанографы объяснили пропажу кораблей в Бермудском треугольнике — виноваты огромные волны, образующиеся из-за штормов. Кроме того, в этом регионе велика концентрация неопытных мореплавателей, которые не в состоянии совладать с кораблем в экстремальных условиях.

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