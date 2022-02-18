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Врач рассказала, как избежать серьезных постковидных осложнений

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Новый штамм коронавируса отличается «злопамятностью»: как минимум 30% переболевших «омикрона» людей сталкивается с постковидными проблемами, названными синдромом дальнобойщика (long-hauler syndrome), рассказала «Газете.Ru» замглавного врача австрийского центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова.

При этом 20% пациентов сообщают о сохранении неприятных последствий на протяжении более пяти недель, а у 10% они наблюдаются свыше 12 недель.

«Если человек испытывает необычную слабость, трудности с дыханием, снижение когнитивных способностей, боли в желудке или мышцах и ряд других проявлений, это свидетельствует о постковидном синдроме. Но даже если он отсутствует, можно ощутить на себе отдаленные последствия заболевания, которые критически скажутся на здоровье», — сказала она.

Основной опасностью коронавируса является сбой в работе клеточных «электростанций» — митохондрий, из-за чего нарушается кислородный обмен в тканях и в негативную сторону меняется метаболизм. Эти процессы взаимосвязаны, и их не так просто остановить.

«Переболевшим COVID-19 стоит задуматься о проверке организма, если примерно через месяц после «официального» выздоровления они испытывают неприятные ощущения со стороны различных органов и систем. Например, это стеснение и боль в груди, частое сердцебиение, затрудненное дыхание, потеря и искажение обоняния, головные, суставные и мышечные боли, ухудшение памяти и способности к концентрации, ауры и галлюцинации, тревожность, депрессия, нарушения сна, высыпания, воспаления, выпадение волос, снижение тонуса кожи, аппетита, тошнота, диарея», — пояснила врач.

Среди доступных каждому способов прийти в себя после COVID-19 терапевт отмечает ключевые: щадящую физнагрузку — легкие аэробные упражнения (прогулки, танцы), пилатес, йогу с постепенным нарастанием нагрузки и небольшими порциями.

Также стоит заняться простыми дыхательными и медитативными техниками и соблюдать сбалансированную диету — с сокращением быстрых углеводов (сахар, белый хлеб, мед), излишне переработанной пищи (консервированной, копченой, пережаренной), а также алкоголя.

«Доказано, что употребление сладкого снижает способность организма противостоять вирусам на 75% и само по себе приводит к чрезмерному производству провоспалительных цитокинов. Поэтому важно есть свежие сезонные овощи и фрукты, употреблять пробиотики, пребиотики и симбиотики для нормализации микробиоты. Следует повысить и потребление белка — минимум до 1,2 г/кг массы тела», — заключила Решетова.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что, несмотря на легкое течение, у «омикрона» могут быть серьезные последствия.

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