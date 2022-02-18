Большинство россиян увеличили ежемесячные расходы

Абсолютное большинство россиян отмечает рост цен (98% опрошенных) и ежемесячных расходов (63%) за последние полгода, следует из опроса сервисов «Авито.Работа» и part-time исполнителей GigAnt, поступившего в «Газету.Ru».

Респонденты планирует увеличить в 2022 году свой доход в среднем на 15 тыс. рублей. Для этого они готовы взять подработку (52%), найти новый источник заработка (34%), поменять текущую работу на более высокооплачиваемую (29%).

Опрошенные заметили повышение стоимости продуктов питания (96%), лекарств и медицинских услуг (76%), жилищно-коммунальных платежей (74%), расходов на транспорт (70%). Больше всего (97%) рост цен в этих категориях заметен для представителей старшего поколения (от 65 лет).

Молодые люди в возрасте 25–44 лет чаще отмечают повышение цен на аренду и покупку недвижимости (67%). Сильнее всего заметили подорожание недвижимости в Санкт-Петербурге (66%) и городах-миллионниках (65%).

Рост цен традиционно влечет за собой и увеличение ежемесячных расходов. Примерно две трети опрошенных подчеркивают, что их расходы увеличились до 10 тыс. рублей. Чаще всего такое увеличение расходов отмечают москвичи (54%). При этом еще 6% жителей столицы сказали, что их траты стали больше на 30 тыс. рублей.

Серьезнее выросли расходы у населения в возрасте от 24 до 44 лет. Увеличение ежемесячных затрат на 15 тыс. рублей отмечают 17% опрошенных этой возрастной группы. Всего 10% респондентов заявили о том, что за последние полгода их расходы сократились.

Ранее сообщалось, что в России подорожали продукты для борща.