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Американка спасла собаку, привязанную к рельсам

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Deirdre Oakley/thedodo.com

Жительница США нашла щенка, привязанного к железнодорожным путям, пишет The Dodo. Животное было в панике и звало на помощь.

Дейдре Окли фотографировалась рядом с рельсами, когда услышала звук, доносящийся с железнодорожных путей. По словам женщины, она пошла проверить, что случилось, и нашла щенка, привязанного лапой к шпалам. Американка с подругой развязали животное и поехали с ним к ветеринару.

«Нам сказали, что щенку меньше 12 часов от роду. Я забрала собаку на следующий день, сначала она была вялой, но с каждым днем становилась все сильнее и лучше», — рассказала Окли.

Окли назвала щенка Горошек. Женщина заботится о питомице, кормит каждые три-четыре часа и играет с ней в свободное время. Дейдре также сообщила о своей находке полиции. Офицеры теперь ищут виновного в жестоком обращении с животными, но пока не располагают уликами.

«На данный момент Горошек будет жить у меня. У меня уже есть три собаки, так что она отлично впишется», — добавила Дейдре.

Ранее собака и свинья американки стали лучшими друзьями.

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