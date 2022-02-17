Россия распространила в Совбезе ООН материалы о военных преступлениях Киева

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что постоянное представительство России при ООН распространило среди членов Совета безопасности материалы Следственного комитета РФ о военных преступлениях Киева, передает РИА «Новости».

Вершинин попросил членов Совбеза изучить эти материалы.

«Попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — предупредил дипломат.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов войны после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По информации ведомства, в прошлом году 2021 года в районе населенных пунктов Снежное и Славяносербск, жилого массива Сокологоровка города Первомайска, Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района были обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Среди погибших были и женщины.

Власти Донбасса неоднократно сообщали, что находят места массовых захоронений. В феврале этого года глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявлял, что всего в республике найдено 130 массовых захоронений гражданских лиц, которые погибли в результате агрессии со стороны Украины.