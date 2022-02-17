В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта о запрете чайлдфри и радикального феминизма

В Роскомнадзоре опровергли разработку законопроекта о запрете чайлдфри и радикального феминизма в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«В Роскомнадзор не поступали указанные предложения. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке», — сказали в ведомстве.

Ранее сенатор Маргарита Павлова заявила, что Совфед совместно с Роскомнадзором ведет работу по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. В частности, предлагается запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и нездоровые половые отношения.

В Госдуме призвали с осторожностью отнестись к законопроекту. Депутат Нина Останина пояснила, что запрет материалов на тему чайлдфри может в будущем привести к запрету абортов и женщины могут начать делать их нелегально.