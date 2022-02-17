Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Генсек ООН уверен, что войны на Украине не будет 22:22
В МИДе заявили, что не готовы к имитации диалога по гарантиям безопасности 22:07
Пилот самолета написал в небе рядом с Украиной слово «relax» 22:05
В США высмеяли судью, который поставил Трусову на первое место... 21:46
Фигуристка Трусова рассказала о своем отношении к Тутберидзе после ОИ-2022 21:41
В США заявили о готовности принять критику в случае... 21:40
В ЛНР сообщили, что Киев пригласил в подконтрольную ему часть Донбасса... 21:36
В МИДе прокомментировали высылку американского дипломата Гормана 21:21
Агрессивная белка заблокировала женщину в офисе 21:16
Два российских Ту-22М3 выполнили воздушное патрулирование над Белоруссией 21:15

Итальянская и испанская фирмы поспорили из-за стола для встречи Путина и Макрона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sputnik/Reuters

Испанский предприниматель Винсенте Сарагоса и итальянец Ренато Полонья поспорили о том, чья фирма изготовила длинный стол, за которым проходили переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает The Guardian.

Спор начался после того, как Сарагоса в интервью испанской радиостанции заметил, что стол, за которым сидели главы государств был изготовлен именно на его производстве в Валенсии. По его словам, стол сделан из альпийского белого бука и инкрустирован настоящим сусальным золотом.

Тем не менее, создатель небольшого предприятия Oak из итальянского города Комо Ренато Полонья заявил, что Сарагоса лжет, говоря о том, что он причастен к созданию этого стола. Он сказал, что эта модель была сделана в середине 1990-х годов, а его фотографии тогда активно разошлись по российским журналам и газетам.

«Этот человек, которого я не знаю, говорит, что он сделал этот стол в 2005 году. Это ложь. В качестве доказательства у нас есть все сертификаты за проделанную работу и даже признание президента, которым на тот момент был Борис Ельцин», — сообщил Полонья.

Переговоры Путина и Макрона в Кремле 7 февраля длились более пяти часов. Впоследствии в Кремле объяснили, почему Путин и Макрон сидели за очень длинным столом, который стал предметом шуток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть