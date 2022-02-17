Итальянская и испанская фирмы поспорили из-за стола для встречи Путина и Макрона

Испанский предприниматель Винсенте Сарагоса и итальянец Ренато Полонья поспорили о том, чья фирма изготовила длинный стол, за которым проходили переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает The Guardian.

Спор начался после того, как Сарагоса в интервью испанской радиостанции заметил, что стол, за которым сидели главы государств был изготовлен именно на его производстве в Валенсии. По его словам, стол сделан из альпийского белого бука и инкрустирован настоящим сусальным золотом.

Тем не менее, создатель небольшого предприятия Oak из итальянского города Комо Ренато Полонья заявил, что Сарагоса лжет, говоря о том, что он причастен к созданию этого стола. Он сказал, что эта модель была сделана в середине 1990-х годов, а его фотографии тогда активно разошлись по российским журналам и газетам.

«Этот человек, которого я не знаю, говорит, что он сделал этот стол в 2005 году. Это ложь. В качестве доказательства у нас есть все сертификаты за проделанную работу и даже признание президента, которым на тот момент был Борис Ельцин», — сообщил Полонья.

Переговоры Путина и Макрона в Кремле 7 февраля длились более пяти часов. Впоследствии в Кремле объяснили, почему Путин и Макрон сидели за очень длинным столом, который стал предметом шуток.