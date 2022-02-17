Ученые спрогнозировали, когда в России начнется шестая волна коронавируса

Руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков заявил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом может начаться в июне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что до весны заболеваемость будет медленно подать, но в апреле возможен новый рост.

Ученый отметил, что в июне в Санкт-Петербург приезжает много туристов, и новая волна может начаться в этом городе в начале лета. «Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — пояснил Боровков.

По его словам, математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета, так как за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что постковидный синдром после заражения «омикрон»-штаммом коронавируса переносится легче, чем в случае с другими штаммами.