Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Президент Чехии заявил, что США допустили конфуз с Ираком, Афганистаном и Украиной 10:12
Полк истребителей МиГ-31К разместили на аэродроме Саваслейка 10:11
Российские ученые создают искусственный интеллект для проверки сочинений ЕГЭ 09:59
На Украине обвинили Запад в экономической диверсии из-за «вторжения» России 09:58
Американский фигурист: не думаю, что кто-то винит в произошедшем Валиеву 09:53
«АвтоВАЗ» планирует избавиться от простоев к маю 09:53
Лукашенко посетит российско-белорусские учения 09:49
В ДНР заявили об ответном огне по позициям силовиков Украины из-за нарушения... 09:47
Валиева, Щербакова и Трусова не стали общаться с журналистами после тренировки 09:39
Nissan поднял цены на автомобили в России второй раз за месяц 09:38

Ученые из Британии назвали наиболее уязвимый перед коронавирусом возраст

ZOE Covid Study: люди в возрасте 18-34 лет и старше 75 лет наиболее уязвимы перед COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Tim Ireland/Global Look Press

Люди в возрасте от 18 до 34 лет и старше 75 лет наиболее подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на данные приложения ZOE Covid Study, которое собирает сведения о заболеваемости по всей Великобритании.

Отмечается, что анализ данных о среднем уровне заболеваемости в течение последних 14 дней свидетельствует о вероятности повторного заражения коронавирусом в 7%. В большинстве случаев речь идет о штамме «омикрон», который в настоящее время преобладает на британской территории.

При этом основными симптомами заражения остаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, чихание и боль в горле.

Ранее профессор Тим Спектор из британской организации ZOE Covid Symptom Study рассказал, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может оседать в кишечнике, а не в носу, при этом на заражение данным вариантом COVID-19 укажут шесть скрытых симптомов.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть