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В Британии захотели отменить «золотые визы» инвесторов

Financial Times: Британия запланировала отказаться от выдачи «золотых виз» для инвесторов

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Olivia Harris/Reuters

Британия решила отказаться от выдачи виз инвестора, так называемых «золотых виз». Об этом пишет газета Financial Times.

У Лондона план по пересмотру программы визы Tier 1 Investor появился еще после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Коллеги главы МВД Британии Прити Патель заявили, что она собирается отменить визы из-за того, что они могут использоваться для отмывания денег. Чиновники правительства подтвердили эти планы.

Визу инвестора могут получить иностранцы, которые готовы вложить в экономику Великобритании не менее двух миллионов фунтов (около 204 млн руб.). Для борьбы с «грязными деньгами» соискателей этой визы обязали объяснять происхождение капитала по требованию полиции.

Ранее представители Лейбористской партии Великобритании обратились к правящим консерваторам с призывом вернуть деньги, пожертвованные россиянами.

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