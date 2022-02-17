Врач объяснил, при каких условиях можно снимать COVID-ограничения в России

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В случае, если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% жителей региона или города, то там реально можно снимать коронавирусные ограничения», — рассказал врач.

Ранее первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, что город достиг 100% коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют с 21 февраля смягчить коронавирусные ограничения. Например, работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов и кинотеатров может быть продлена до двух часов ночи.

Накануне председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе начало уменьшается количество болеющих коронавирусом, которые находятся под наблюдением медиков.