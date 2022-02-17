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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Комаровский рассказал, как лечиться от «омикрона»

Комаровский: зараженным «омикроном» не нужен постельный режим

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doctor_komarovskiy/instagram.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24» дал советы больным коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон». Видео опубликовано на YouTube-канале «Доктор Комаровский».

Медик отметил, что первым делом нужно позаботиться о легких, а дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении тела.

«Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать — конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того — не лежать в одном положении», — подчеркнул он.

Кроме того, специалист призвал не принимать самостоятельно антибиотики и другие «серьезные» препараты, а также порекомендовал на время болезни изменить рацион — отдать предпочтение легкой, полужидкой пище, богатой углеводами (или не есть вовсе, если отсутствует аппетит) и больше пить.

Ранее Комаровский объяснил разницу между мигренью и головной болью.

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Коронавирус 2019-nCoV
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