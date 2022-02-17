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Метеоролог рассказал об идущих на регионы России шторме и ураганах

Метеоролог Шувалов: серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на города России

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Кадр из видео/kamchatinfo.ru/YouTube

Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что Серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на города России, так в субботу, 19 февраля, в Калининграде порывы ветра достигнут 30 м/с. Об этом сообщает URA.RU.

«На Россию направляется целая серия мощных, очень глубоких циклонов. Первый из них в четверг 17 февраля придет на юг Балтики — Гданьск, Калининград, — с порывами ветра до 20-25 м/с, будет такой хороший шторм. Вечером к Лондону, Амстердаму, Копенгагену приблизится новый циклон, который доберется до городов Запада Европейской территории России в субботу 19 февраля. В Калининграде порывы ветра приблизятся к предураганным значениям и составят до 30 м/с», — рассказал Шувалов.

Он подчеркнул, что еще один циклон с ураганами придет на юг Сахалина и Курильской гряды в воскресенье 20 февраля. Скорость ветра ожидается до 30 м/с. На юге Сахалина и Курильской гряды за полсуток выпадет до 10 — 15 см осадков, а ветер дойдет до ураганных значений, скорость его составит 30-35 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 17 февраля, в столице резко поменяется характер погоды — сильно потеплеет, но из-за дождя и мокрого снега будет «мрачновато».

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