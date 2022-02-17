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В Бразилии ливень унес жизни десятков человек

Жертвами ливня в Бразилии стали 78 человек, 35 пропали без вести

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Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за проливного дождя, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей, 35 местных жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает бразильское издание G1.

«Это был самый сильный дождь с 1932 года. Действительно, за два часа выпало 240 миллиметров <...> Сейчас гражданская оборона сообщает о 78 погибших и 21 спасенном. У нас также есть 372 человека, оставшихся без крова», — заявил Кастро.

Журналисты отметили, что в розыске пропавших задействованы 400 пожарных.

Ранее Ураган «Ида», обрушившийся на Восточное побережье США в сентябре 2021 года унес жизни 23 человек. Девять человек, в том числе ребенок, погибли в штате Нью-Йорк, остальные — в Нью-Джерси.

В августе прошлого года в венесуэльском штате Мерида 20 человек стали жертвами ливня, спровоцировавшего наводнение и оползни.

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