Врач рассказал об особом расстройстве психики после COVID-19

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Об этом сообщает URA.RU.

«Не так давно было выделено и описано еще одно постковидное состояние — психоковид, то есть не только и не столько неврологическая патология, но и нарушения психического здоровья, в первую очередь, когнитивные и аффективные расстройства, включающие дефекты памяти, внимания, раздражительность, депрессию, повышенную тревожность и психастенический синдром», — рассказал Токарев.

Он подчеркнул, что специалисты уже призывают к необходимости дополнительной диспансеризации и будущей психологической реабилитации пациентов.

Ранее Токарев рассказал, что при штамме коронавируса «омикрон» у пациентов стала развиваться болезнь мочевого пузыря — цистит.

Специалист напомнил, что при коронавирусе нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта — болит живот и расстраивается стул. Также подобные осложнения возможны при ослаблении иммунитета из-за вирусной атаки на организм.