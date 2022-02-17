Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Россиянам объяснили, чем опасен грипп после перенесенного COVID-19 02:33
Плющенко оценил судейство на Олимпиаде 02:21
Пенсионер нанял киллера за 500 тыс. рублей для убийства собственного сына 02:19
В МИД Украины считают, что Зеленский и Байден достойны Нобелевской премии 02:11
Зеленского пригласили выступить в Европарламенте 02:09
В России изменят получение пособий по безработице и дадут соцгарантии... 02:05
Серебряный призер Олимпиады Климов: думаю, Валиева полностью себя оправдает 01:47
Захарова обвинила Зеленского в ограничении свободы слова 01:37
Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО в свете кризиса вокруг... 01:36
Олимпийский чемпион по хоккею назвал игру сборной Швеции на Играх тягомотиной 01:32

Врач рассказал об особом расстройстве психики после COVID-19

Врач Токарев: у переболевших COVID-19 может развиться психоковид

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Об этом сообщает URA.RU.

«Не так давно было выделено и описано еще одно постковидное состояние — психоковид, то есть не только и не столько неврологическая патология, но и нарушения психического здоровья, в первую очередь, когнитивные и аффективные расстройства, включающие дефекты памяти, внимания, раздражительность, депрессию, повышенную тревожность и психастенический синдром», — рассказал Токарев.

Он подчеркнул, что специалисты уже призывают к необходимости дополнительной диспансеризации и будущей психологической реабилитации пациентов.

Ранее Токарев рассказал, что при штамме коронавируса «омикрон» у пациентов стала развиваться болезнь мочевого пузыря — цистит.

Специалист напомнил, что при коронавирусе нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта — болит живот и расстраивается стул. Также подобные осложнения возможны при ослаблении иммунитета из-за вирусной атаки на организм.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть