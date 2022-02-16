Завершился допрос политолога Соловья

Допрос политолога Валерия Соловья закончен, сообщает Telegram-канал 112.

Политолог вместе с сыном покинули здание Следственного комитета РФ. По информации издания, оба они проходят свидетелями по делу об экстремизме. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале «Генерал СВР».

Как сообщает RT со ссылкой на близкий к следствию источник, по делу политолога будет назначена лингвистическая экспертиза: следователи изучат публичные высказывания Соловья в соцсетях на предмет разжигания розни.

Ранее в доме Соловья и его родственников прошли обыски. В отношении Соловья возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По информации источников, профессор Соловей публиковал посты в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР» о сотрудниках органов власти России.

В 2019 году Соловей написал в Facebook, что уходит из МГИМО «по политическим причинам». Он рассказал «Интерфаксу», что его «попросили» уйти, сообщив, что его дальнейшее пребывание в институте «крайне нежелательно».