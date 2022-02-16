Политолог Соловей вышел на связь после допроса

Жена политолога, экс-профессора МГИМО Валерия Соловья сообщила в беседе с «Эхом Москвы», что ее муж вышел на связь после того, как его увезли на допрос.

По ее словам, допрос скоро будет завершен и супруг вернется домой.

В отношении Соловья возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По информации источников, профессор Соловей публиковал посты в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР» о сотрудниках органов власти России. Также известно, что полиция искала активистку Эльвиру Вихареву, а в квартире политолога и его родственников провели обыски.

В 2019 году Соловей написал в Facebook, что уходит из МГИМО «по политическим причинам». Он рассказал «Интерфакс», что его «попросили» уйти, сообщив, что его дальнейшее пребывание в институте «крайне нежелательно».