Британские СМИ предостерегли Запад от приближения к российским границам

НАТО разгневает Москву, если решить стянуть новые силы к границам России. Об этом в статье для британской газеты Daily Mail пишет колумнист Дэвид Эйверри.

Автор материала отмечает, что сегодня министры оборонных ведомств западных стран собрались в Брюсселе для того, чтобы обсудить отправку дополнительных воинских контингентов в Восточную Европу. В частности, в Румынию. В этой связи Эйверри подчеркивает, что подобные планы противоречат требованиям Москвы по безопасности на континенте.

«Есть опасения, что действия Североатлантического альянса вызовут гнев президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу», — предположил он.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Россия выдвинула инициативы по безопасности, так как не хочет войны.