Кардиологи опровергли самые популярные мифы о здоровье сердца

Кардиологи Евгения Джанос и Бинита Шах дали интервью изданию Business Insider, где рассказали о самых популярных мифах о здоровье сердца.

Во-первых, кардиологи сказали, что любое количество алкоголя вредит здоровью, несмотря на миф о его пользе. Тем не менее, доктор Джанос отметила, что если пить не более одного стакана красного вина в день, то это может расслабить артерии и снизить воспаленность сосудов.

Специалисты упомянули особую важность правильной диеты для здорового сердца. Они особо подчеркнули, что популярная «кето диета» на самом деле является вредной для сосудов, в то время, как многие люди считают наоборот, а количество яиц в рационе желательно строго контролировать из-за повышенного содержания в них холестерина.

Есть миф, что проблемы с сердечно сосудистой системой встречаются только у пожилых людей, ведущих нездоровый образ жизни. Но кардиологи сказали, что это не так. Именно поэтому врачи советуют регулярно проверять уровень сахара и холестерина в крови, а также измерять давление. Они добавили, что несмотря на то, что заболевания сердца действительно чаще встречаются у мужчин пожилого возраста, никто не застрахован от проблем с кровеносной системой.

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