Врач-иммунолог Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по коронавирусу

Москва вышла на плато по заболеваемости и в целом по заражению коронавирусом, есть тенденция к снижению. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА «Новости».

Специалист уточнил, что для понимания полной картины необходимо знать общее число выполненных тестов, поскольку положительные дают представление лишь о выявленных зараженных коронавирусом, и эту цифру нужно сравнивать с количеством выполненных тестов.

По словам Жемчугова, эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, число зараженных сойдет на нет, поскольку все люди так или иначе столкнутся с вирусом.

«Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому... будет некая пробуксовка по времени… я думаю, сейчас поэтому и есть плато», — сказал эксперт.

Он добавил, что если в большой компьютер заложить все достоверные цифры, он обязательно покажет точный прогноз развития и завершения эпидемии коронавируса.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Москве является временным, и далее опять возможен рост.

По состоянию на 15 февраля в Москве было выявлено 8 160 новых случаев заражения коронавирусом.