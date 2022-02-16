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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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The Sun исправила свою статью, где прогнозировала «вторжение» РФ на Украину

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Dmitry Lovetsky/AP

Британский таблоид The Sun внес правки в собственную статью, в которой сообщалось о «вторжении» России на Украину в ночь на 16 февраля.

Ранее The Sun писала, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных. Также, по мнению журналистов таблоида, киевские военные и правительственные центры управления якобы будут подвергнуты шквалу авиаударов.

Когда «предсказание» не сбылось, в материале появились изменения. Отсутствие атаки The Sun объяснил так — «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках».

«Три часа ночи, время, когда источники в американской разведке заподозрили российскую атаку, — без происшествий... Холодное ясное небо над Киевом, чьи жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов», — говорится в статье.

Однако автор статьи все еще считает, что напряжение остается высоким, и Россия может «напасть в любой момент».

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