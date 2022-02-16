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Врач назвал неожиданную опасность смарт-часов

Врач Щепеляев напомнил, что на гаджеты может быть аллергия

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пресс-служба Huawei

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что материалы, из которых сделаны современные умные часы и фитнес-браслеты, все еще могут вызвать аллергическую реакцию. Об этом пишет URA.RU.

«Либо на резину или пластик, либо на краситель. Если он металлический, то никель и хром — одни из самых аллергенных», — сказал врач. Он напомнил, что резиновое покрытие меньше раздражает кожу, однако модели с ним, как правило, более дорогие.

Щепеляев также напомнил, что наручные гаджеты при постоянном ношении могут провоцировать контактный дерматит и раздражение кожи из-за того, что рука сильно потеет под пластиковым ремешком и корпусом.

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что аллергия на пластик случается нечасто, а вот металлические детали, например, застежки, теоретически более опасны.

Ранее россиян предупредили о возможной болезни суставов из-за смартфона. Невролог экосистемы медицинских сервисов BestDoctor Алла Сагалова рассказала, что в ходе распространения смартфонов функция большого пальца резко изменилась и, соответственно, изменилась нагрузка на мышцы в данной области.

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